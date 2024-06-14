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Орбан пообіцяв помститися ЄС за штраф щодо мігрантів – Bloomberg

14 червня 2024, 14:33
Орбан пообіцяв помститися ЄС за штраф щодо мігрантів – Bloomberg
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Відомо, що Угорщина порушувала рішення Європейського Союзу щодо надання притулку для мігрантів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв помститися через рішення Європейського Союзу щодо політики надання притулку мігрантам, яке може затьмарити майбутнє головування країни в ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю державному радіо, пише Bloomberg.

"Ми знайдемо спосіб зробити так, щоб Брюсселю було боляче, ніж нам", - зазначив Орбан.

У виданні наголосили, що протистояння може ще більше ускладнити головування Угорщини в Європейському Союзі, яке почнеться 1 липня. Також прем'єр-міністр пообіцяв бути чесним посередником впродовж наступних шести місяців, що "є непростим завданням для лідера, який часто опинявся в опозиції на самітах ЄС з низки важливих питань, починаючи від його спроб підірвати допомогу Україні, послабити санкції проти росії та торпедувати критичні заяви щодо Китаю".

Крім того, таке рішення ЄС загнало Орбана у глухий кут під час того, коли він перебуває під тиском необхідності зміцнення бюджету. У Bloomberg нагадали, що Європейський Союз вже призупинив близько 20 млрд євро, які були призначені для Угорщини, через занепокоєння стосовно корупції та верховенства права. 

"Орбан вдався до антиімміграційної риторики і політики, щоб стати першопрохідцем для популістських сил в Європі і за її межами, навіть незважаючи на те, що уряд працював над збільшенням притоку іноземних робітників, щоб заповнити дефіцит робочої сили", - підкреслили у матеріалі. 

Нагадаємо, що Європейський суд наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро через постійне порушення правил надання притулку для мігрантів. Також країна повинна виплатити додатково 1 млн євро за кожен день не виконання, тобто загальна сума штрафу становить 216 млн євро. 

У пресрелізі суду ЄС йдеться про те, що Угорщина не виконувала рішення, яке винесли вищі судді Євросоюзу, від 2020 року.

На штраф від ЄС одразу відреагував Віктор Орбан та заявив, що він є "обурливим і неприйнятним".

 

ЄСВіктор Орбанвійна в Україніросія-агресор

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