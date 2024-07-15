Орбан представив ЄС план завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини щодо завершення війни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, росії та Китаю, презентувавши "мирний план", який мав би врегулювати війну в Україні.

Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю газеті Magyar Nemzet.

"Прем'єр-міністр письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальне слово у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, зміна курсу має бути розроблена і реалізована зараз", – наголосив він.

Балаж Орбан зазначив, що Україна і росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і "без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці".