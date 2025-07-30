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ПОЛІТИКА

Орбан про війну в Україні: Зеленський зробив хибний вибір

30 липня 2025, 19:49
Орбан про війну в Україні: Зеленський зробив хибний вибір
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її презид

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан ставиться до президента України Володимира Зеленського з повагою, але той ухвалив помилкові рішення щодо війни з росією.

Про це Орбан розповів в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, повідомляє WP Wiadomosci.

Орбан заявив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її президента.

"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", - сказав угорський прем'єр.

На думку Орбана, одна з таких помилок - нібито відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир з рф.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває у безнадійній війні", - зазначив прем'єр Угорщини.

війнаВіктор ОрбанВолодимир Зеленський

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