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ПОЛІТИКА

Орбан пропонує "хитрий хід" для збереження транзиту російського газу через Україну

21 грудня 2024, 20:10
Орбан пропонує
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами Орбана, заради відновлення поставок газу можна спробувати "хитрий хід" — заздалегідь переоформити право власності на покупця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він пропонує "трюк", який допоможе це зробити.

Про це пише Reuters.

За словами Орбана, заради відновлення поставок газу можна спробувати "хитрий хід" — заздалегідь переоформити право власності на покупця.

"Ми зараз намагаємося зробити такий трюк, щоб газ до моменту потрапляння на територію України вже не був би російським, а вже був би у власності покупців. Тож газ, який надходить в Україну, буде вже не російським, а угорським", — сказав Орбан.

Він додав, що переговори ще тривають і неясно, чи приймуть такий варіант росія та Україна. Але Орбан вкотре наголосив, що Угорщина не відмовлятиметься від транзитного маршруту газу Україною.

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярда кубометрів російського газу "Турецьким потоком" і додатково через Румунію. Країна також має внутрішній видобуток обсягом близько 1—1,5 мільярда кубометрів газу, каже Орбан.

війнаВіктор Орбангаз рф

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