Орбан пропонує співпрацю Україні, але виступає проти її вступу до ЄС

Він стверджує, що не вважає нашу державу ворогом, але приймати в ЄС її не хоче.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досі впевнений, що Україна, хоча й не є ворогом для його держави, не повинна вступати у Євросоюз, аби не перенести війну на його територію. Натомість у дописі на своїй сторінці у соцмережі X він запропонував Києву співпрацю — прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах.

Тим часом відносини України-ЄС повинні бути "впорядкованою та добре організованою співпрацею, яка не становитиме загрози" для ЄС.

"Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз, — написав Орбан. — ... Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Щойно ми його приймемо — ми можемо прийняти й долю цієї країни... яка полягає в тому, щоб бути буферною державою, що межує з росією".

Це, за словами Орбана, може бути некомфортно. Угорщина також колись була буферною зоною, відзначив він, згадавши про часи Холодної війни.

"Ми не були частиною Радянського Союзу, але були на західному периметрі Радянського Союзу і на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цього, — каже він. — Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити неможливо".