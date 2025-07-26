Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан пропонує співпрацю Україні, але виступає проти її вступу до ЄС

26 липня 2025, 15:35
Орбан пропонує співпрацю Україні, але виступає проти її вступу до ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він стверджує, що не вважає нашу державу ворогом, але приймати в ЄС її не хоче.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досі впевнений, що Україна, хоча й не є ворогом для його держави, не повинна вступати у Євросоюз, аби не перенести війну на його територію. Натомість у дописі на своїй сторінці у соцмережі X він запропонував Києву співпрацю — прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах.

Тим часом відносини України-ЄС повинні бути "впорядкованою та добре організованою співпрацею, яка не становитиме загрози" для ЄС. 

"Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз, — написав Орбан. — ... Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Щойно ми його приймемо — ми можемо прийняти й долю цієї країни... яка полягає в тому, щоб бути буферною державою, що межує з росією". 

Це, за словами Орбана, може бути некомфортно. Угорщина також колись була буферною зоною, відзначив він, згадавши про часи Холодної війни. 

"Ми не були частиною Радянського Союзу, але були на західному периметрі Радянського Союзу і на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цього, — каже він. — Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити неможливо". 

УгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзвійна в Україні

Останні матеріали

Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється