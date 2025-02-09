Орбан розкритикував Брюссель і назвав війну в Україні "безнадійною"

Орбан нарешті повністю окреслив своє місце - і воно поруч з ультраправими лідерами Європи.

Для прем'єра Угорщини Віктора Орбана війна в Україні є "безнадійною". З його точки зору, "безнадійна" вона для України. бо Європі доводиться витрачати на неї гроші, допомагаючи Україні, тоді як вони б могли дістатися тим, хто готовий обійматися з кремлівським фюрером і віддавати на поталу тих, хто не хоче цього робити.

Орбан виставив у соцмережі Х публікацію щодо неправильної політики Євросоюзу і позиції Брюсселя щодо України. Це він написав під час перебування у Мадриді на саміті ультраправих "Патріоти за Європу", які задумали "зробити Європу великою" - слідом за Трампом, який надумав "відновити велич Америки", але у своєму розумінні.

"Брюссельські бюрократи знищили Європу, - написав Орбан. - Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші направляють в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для вторгнення мігрантів. Джордж Сорос оголосив: щороку в Європу потрібно пропускати мільйон мігрантів. Привіт, за останні дев’ять років до Європи прибуло дев’ять мільйонів мігрантів. Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням – це не теорія змови, а сама практика. Настав час шукати нові теорії змови, адже всі старі збулися".

Як відомо, у саміті ультраправих взяли участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, а також неформальна лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс. Всі вони гаряче привітали Трампа з його високою посадою. Чи відніс би себе Трамп до ультраправих - цікаве питання, але, схоже учасники цього заходу покладають на нього великі надії і намагатимуться за його допомогою змінити порядок у Європі.

Угорський прем'єр який неодноразово вступав у конфлікт із лідерами ЄС, востаннє в Європарламенті заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з Брюсселем.