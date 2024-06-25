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ПОЛІТИКА

Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС

25 червня 2024, 10:15
Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС
Фото: apnews.com
Однак Будапешт не блокуватиме процес.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочинаються сьогодні в Люксембурзі. Однак Будапешт не блокуватиме процес.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", - заявив він.

Орбан додав, що переговори - це "суто політично мотивований процес".

"Але спочатку ми маємо вивчити, які будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не було уточнено на практиці", - заявив прем'єр Угорщини. 

Цього року посли Євросоюзу підписали керівні принципи для переговорів про вступ України до ЄС. Було оголошено, що переговори заплановано на 25 червня.

Проте польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка вказав на можливість складнощів у переговорному процесі України з ЄС через спірні питання в деяких областях.

Орбанвступ в ЄС

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