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ПОЛІТИКА

Орбан розпочав публічні обговорення проти збільшення допомоги Україні – FT

21 листопада 2023, 14:29
Орбан розпочав публічні обговорення проти збільшення допомоги Україні – FT
Фото: apnews.com
Очікується, що обговорення триватиме до початку січня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав національне обговорення про пов'язання подальшої допомоги ЄС Україні з розблокуванням коштів від ЄС для його власної країни.

Про це пише The Financial Times.

Одне з 11 питань, заданих виборцям в ході плебісциту, який почався в суботу звучить так: "Брюссель хоче ще більше грошей для підтримки України. Ми не повинні платити більше на підтримку України, поки не отримаємо належні нам гроші".

Очікується, що обговорення триватиме до початку січня. Інші питання стосуються обмеження планів ЄС щодо надання Україні додаткових озброєнь, грошей та можливостей вступу до ЄС, а також припинення імпорту українського зерна. Виборці можуть відповісти на запитання письмово або через Інтернет, і результати голосування не є обов'язковими.

Орбан прагне зміцнити свою політичну підтримку напередодні виборів у ЄС наступного року. Консультації також проводяться напередодні найважливішого саміту ЄС в грудні, на якому глави держав і урядів повинні виробити угоду про підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Даніель Хегедюс, аналітик Німецького Фонду Маршалла, американського аналітичного центру, сказав, що остання кампанія сигналізує про те, що Орбан готовий вивести конфронтацію з ЄС на новий рівень.

Хоча офіційні особи Угорщини та ЄС раніше припускали, що розблокування коштів для країни цілком досяжне.

"Тепер Орбан або взагалі відмовився від них, або більше не вважає їх стратегічним пріоритетом. Європейська комісія також навряд чи зможе зараз виділити кошти без серйозної втрати обличчя", - сказав Хегедюс. 

Нагадаємо, керівна партія Угорщини встановила в понеділок білборди, які спрямовані проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Орбан, уряд якого намагається розблокувати мільярди євро з фондів ЄС, заявив у суботу, що Угорщина "повинна сказати "ні" нинішній моделі Європи, побудованій в Брюсселі".

ЄСдопомога УкраїніОрбан

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