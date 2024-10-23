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Орбан розповів, чого боїться в плані перемоги Зеленського

23 жовтня 2024, 17:52
Орбан розповів, чого боїться в плані перемоги Зеленського
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що нібито своїм планом Україна хоче після перемоги замінити американців і взяти на себе безпеку всієї Європи.
План перемоги президента Україна Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.
 
"Зростають шанси, що війна пошириться, і якщо це станеться, хто знає, де вона зупиниться. Ми не були так близько до світової війни за останні сімдесят років. Король голий: брюссельські бюрократи втягнули Захід у безнадійну війну", - заявив Орбан.
 
На його думку, план перемоги України полягає в тому, щоб продовжити війну, запросити Україну в НАТО, перенести війну на російську землю. Орбан заявив, що нібито своїм планом Україна хоче після перемоги замінити американців і взяти на себе безпеку всієї Європи, маючи посилену армію.
 
"Тож ми, угорці, можемо одного дня прокинутися і побачити слов'янських солдатів зі Сходу на угорській території. Ми цього не хочемо", - сказав Орбан.
 
Він додав, що тиск з боку Брюсселя на Угорщину і на уряд зростає.
 
"Ми, угорці, також повинні вирішити, чи хочемо ми воювати проти росії", - заявив він.

 

Віктор Орбанвійна в Україніплан перемогиросія окупанти

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