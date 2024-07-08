Орбан розповів, про що вони із Сі говорили під час зустрічі
08 липня 2024, 14:55
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що обговорювали шляхи припинення російсько-української війни.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни.
Про це він повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х (Twitter).
"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – написав Орбан.
Більше жодних подробиць зустрічі з Сі та результатів їх перемовин Орбан не повідомив.
Свій допис прем’єр Угорщини підписав хештегами угорського головування в ЄС #HU24EU та місія миру #peacemission, що має наводити на думку, начебто він діє від імені Європейського Союзу.
Проте в керівництві Європейського Союзу неодноразово наголошували, що Орбан не уповноважений діяти від імені Євросоюзу, і його поїздки до Києва, москви та Пекіна нібито з місією пошуку можливостей припинення російсько-української війни є двосторонніми контактами між Угорщиною і відповідними країнами.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України.