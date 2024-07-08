Орбан розповів, про що вони із Сі говорили під час зустрічі

Орбан заявив, що обговорювали шляхи припинення російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни.

Про це він повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х (Twitter).

"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – написав Орбан.

Більше жодних подробиць зустрічі з Сі та результатів їх перемовин Орбан не повідомив.