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Орбан розповів про стосунки із Зеленським після поїздки до москви – Politico

06 вересня 2024, 19:57
Орбан розповів про стосунки із Зеленським після поїздки до москви – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він виступає за зустріч Зеленського та путіна.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідерам росії та України необхідно зустрітися, щоб закінчити війну.
 
Про це пише Politico.
 
Під час Форуму "Амброзетті" в Італії політика запитали, чи можлива зустріч Володимира Зеленського та путіна.
 
"Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання - це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою", - цитує Орбана Politico.
 
Зазначається, що сьогодні цей форум також має відвідати президент України. Угорський прем'єр запевняє, що перебуває із Зеленським у "хороших стосунках", навіть після поїздки до путіна у москву.
війна в Україніросія окупантиВладімір ПутінВіктор Орбан

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