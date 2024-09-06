Орбан розповів про стосунки із Зеленським після поїздки до москви – Politico

Він виступає за зустріч Зеленського та путіна.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідерам росії та України необхідно зустрітися, щоб закінчити війну.

Під час Форуму "Амброзетті" в Італії політика запитали, чи можлива зустріч Володимира Зеленського та путіна.

"Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання - це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою", - цитує Орбана Politico.

Зазначається, що сьогодні цей форум також має відвідати президент України. Угорський прем'єр запевняє, що перебуває із Зеленським у "хороших стосунках", навіть після поїздки до путіна у москву.