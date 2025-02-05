Орбан ризикує втратити владу в Угорщині – Reuters

Сподівання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на те, що сильна економіка дасть змогу його партії "Фідес" здобути чергову перемогу на виборах у 2026 році, ставлять під сумнів.

Як зазначає агентство, попередження центрального банку минулого тижня про підвищені ризики інфляції стало останньою поганою новиною для досвідченого лідера, уряд якого тепер стикається із загрозою можливих мит США, які вдарять по його експортно-залежній економіці.

Угорщина пережила найсильніший сплеск інфляції в Європейському Союзі після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, і ціни, як і раніше, викликають серйозне занепокоєння у домогосподарств.

"Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія "Фідес" (2010 року)", - сказав Балаж Сент-Іваньї, політичний економіст з Університету Астон, що спеціалізується на Центральній Європі.

За даними страхової компанії Generali, опитування ЄС, проведене в січні, засвідчило, що споживачі стали песимістичніше оцінювати свої економічні перспективи, ніж рік тому, тоді як майже чотири з десяти угорців очікують погіршення свого фінансового становища.

"Високий рівень інфляції у 2022 і 2023 роках не минув безслідно: багато домогосподарств зіткнулися з падінням реальних доходів", - заявив Сент-Іваньї, додавши, що партія Орбана все ще може використовувати свою медійну мережу для формування громадської думки на свою користь перед голосуванням.

Орбан почав витрачати 5,35 млрд доларів перед останніми виборами 2022 року, щоб відбити загрозу з боку попереднього суперника від опозиції, і це голосування принесло йому ще одну переконливу перемогу ціною роздування інфляції.

Жоден із 12 економістів, опитаних у січні Reuters, не очікує, що економіка Угорщини досягне 3,4% зростання, закладених Орбаном у бюджет цього року. Erste Bank, найточніший минулорічний прогноз угорських економічних показників, очікує зростання на рівні 2%.

Європейська комісія прогнозує зростання на рівні 1,8%, що, хоча і вражає порівняно зі стагнацією, з якою стикаються деякі уряди єврозони, стане межею найслабшого трирічного періоду перед національними виборами за 15-річне правління Орбана.

Орбан планує підвищити сімейну допомогу в другій половині року і ще більше у 2026 році, але навіть з урахуванням того, що його кабінет назвав найщедрішою програмою такого роду в Європі, рівень народжуваності в Угорщині впав до найнижчого рівня за останні десять років.

Деякі опитування показують, що правоцентристська партія "Тиса" Петера Мадяра, яка набирає популярності, обігнала партію "Фідес".

Аналітик Capital Economics з Європи, що розвивається, Ніколас Фарр каже, що це підвищує "реальну ймовірність" того, що Орбан програє вибори вперше з моменту приходу до влади 2010 року.