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ПОЛІТИКА

Орбан цинічно прокоментував участь Зеленського в саміті НАТО

25 червня 2025, 08:08
Орбан цинічно прокоментував участь Зеленського в саміті НАТО
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Відсутність президента України на закритому засіданні лідерів НАТО є "чітким сигналом", заявив угорський урядовець.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з черговою скандальною заявою. Він тепер стверджує, що кілька країн-членів НАТО нібито "не хочуть бачити" президента України Володимира Зеленського на саміті Альянсу в Гаазі (Нідерланди).

Про це повідомляє угорська провладна газета Magyar Nemzet.

"Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - цинічно заявив він.

Орбан підкреслив, що відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО, яке відбудеться 25 червня, є "чітким сигналом". Він сказав, що це "не збіг".

"У дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок", - додав Орбан.

Угорський прем'єр також зазначив, що в національних інтересах його країни не бути частиною будь-якого інтеграційного співтовариства з Україною, ані в НАТО, ані в ЄС.

Саміт НАТО стартував у Гаазі 24 червня.

Віктор Орбансаміт НАТОВолодимир Зеленський

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