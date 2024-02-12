Орбан: Україна має бути буферною зоною між росією і НАТО

Прем'єр Угорщини транслює думку, що приймати Україну до НАТО та ЄС можна було у 2008 році, а зараз – ні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вимушено підтримав виділення 50 млрд євро фінансування для України, знову зробив низку антиукраїнських заяв. Цього разу – у розмові із колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем на дискусійному форумі "Голоси Європи".

Про це повідомляє Telex.

"Подобається вам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна на карті знаходиться там, де вона є. Найкраща перспектива – щоб це була буферна зона між росією та Заходом – із гарантіями безпеки, звісно. Якщо цього не вдасться, Україна втратить свою землю. росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, знову і знову. Росія ніколи не прийме у себе на порозі такого члена ЄС та НАТО, як Україна. Ніколи", – сказав Орбан,

"Вона нізащо не допустить на свій поріг державу, яка є членом НАТО і ЄС", - переконаний Орбан.

Також угорський прем'єр не погодився з думкою про те, що українці захищають Європу, заявивши, що Україна нібито не додає ніякої додаткової безпеки Заходу, оскільки західні країни вже в НАТО. Орбан додав, що не бачить жодних шансів на те, що росія вирішить напасти на будь-якого члена НАТО.

Нагадаємо, що Орбан пояснив свою підтримку пакету фінансової допомоги Україні тим, що його "загнали в глухий кут". Він заявив, що якби Угорщина скористалася правом вето, то в неї забрали б європейське фінансування.