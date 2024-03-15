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ПОЛІТИКА

Орбан виступив з критикою ЄС і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"

15 березня 2024, 17:43
Орбан виступив з критикою ЄС і закликав допомогти йому
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що пройдуть влітку цього року.

Про це повідомляє AP.

Угорський прем'єр виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. Під час виступу Орбан порівняв ЄС з імперськими окупантами та назвав західний світ джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини вкотре розкритикував імміграцію та права ЛГБТК+, а також апелював до національної гордості та суверенітету.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", - заявив Орбан.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з рф, а представники угорської влади відвідують москву.

ОрбанЄС

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