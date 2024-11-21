Орбан: Загроза ескалації війни найбільша за весь час конфлікту

За його словами, найближчі два місяці при владі у Вашингтоні все ще залишаються "провоєнні сили".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після засідання Ради оборони країни заявив про загрозу ескалації війни в Україні.

Про це повідомляє Telex.

"Ніколи ще загроза ескалації війни не була такою великою, і в найближчі тижні і місяці Угорщині знадобляться всі її знання, інструменти і дипломатичний досвід, щоб гарантувати, що ми продовжимо залишатися поза війною", – зазначив Орбан.

Він також додав, що перемога Дональда Трампа наблизила мир або, принаймні, припинення вогню, але в найближчі два місяці в США при владі все ще перебувають "провоєнні сили", а отже, нас чекають найнебезпечніші місяці.