Орбан: Загроза ескалації війни найбільша за весь час конфлікту
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після засідання Ради оборони країни заявив про загрозу ескалації війни в Україні.
Про це повідомляє Telex.
"Ніколи ще загроза ескалації війни не була такою великою, і в найближчі тижні і місяці Угорщині знадобляться всі її знання, інструменти і дипломатичний досвід, щоб гарантувати, що ми продовжимо залишатися поза війною", – зазначив Орбан.
Він також додав, що перемога Дональда Трампа наблизила мир або, принаймні, припинення вогню, але в найближчі два місяці в США при владі все ще перебувають "провоєнні сили", а отже, нас чекають найнебезпечніші місяці.