Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан: Загроза ескалації війни найбільша за весь час конфлікту

21 листопада 2024, 08:29
Орбан: Загроза ескалації війни найбільша за весь час конфлікту
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За його словами, найближчі два місяці при владі у Вашингтоні все ще залишаються "провоєнні сили".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після засідання Ради оборони країни заявив про загрозу ескалації війни в Україні. 

Про це повідомляє Telex.

"Ніколи ще загроза ескалації війни не була такою великою, і в найближчі тижні і місяці Угорщині знадобляться всі її знання, інструменти і дипломатичний досвід, щоб гарантувати, що ми продовжимо залишатися поза війною", – зазначив Орбан.

Він також додав, що перемога Дональда Трампа наблизила мир або, принаймні, припинення вогню, але в найближчі два місяці в США при владі все ще перебувають "провоєнні сили", а отже, нас чекають найнебезпечніші місяці.

Віктор Орбанескалаціявійна в Україні

Останні матеріали

Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Cуспільство
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 12:38
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Політика
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 07:19
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється