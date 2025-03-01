Орбан закликає ЄС до прямих переговорів з росією – Bloomberg

Також прем’єр Угорщини може заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту наступного тижня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з росією про припинення вогню у війні рф проти України. Також він вказав на розбіжності в підході ЄС до України, підкресливши “розрив” між Будапештом і рештою країн Союзу напередодні екстреного європейського саміту з питань оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти угорський прем'єр заявив, що ЄС не варто намагатися прийняти спільну заяву на саміті 6 березня у Брюсселі, вказавши на “стратегічні розбіжності в підході до України, які не можуть бути подолані”.

"Я переконаний, що Європейський Союз, за прикладом Сполучених Штатів, повинен вступити у прямі переговори з росією про припинення вогню та стійкий мир в Україні", - йдеться в листі Орбана, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News.

Така позиція угорського прем'єра погрожує підірвати спроби європейських союзників Києва швидко й рішуче узгодити свою реакцію після того, як зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі завершилася жорсткою суперечкою.

Європейські офіційні особи, які тижнями намагалися переконати Трампа не поспішати з укладенням швидкої угоди про припинення війни на умовах російського диктатора владіміра путіна й були стурбовані тим, як президент США вів переговори з рф і відмовлявся засудити росію за агресію, тепер зіштовхнулися з екзистенційною загрозою для своєї майбутньої безпеки.

Очікується, що на екстреному засіданні лідерів країн ЄС у Брюсселі будуть запропоновані варіанти, як виділити сотні мільярдів євро на оборону, а також посилити підтримку України й сформувати єдину позицію щодо того, як просуватися вперед у можливих переговорах. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить лист із варіантами фінансування. Щодо України, то лідери ЄС на зустрічі будуть зосереджені на зміцненні позиції Києва.

Термінова зустріч між лідерами ЄС — це реакція на заклики Трампа до союзників збільшити витрати на оборону, а також на невизначеність щодо того, чи буде американський президент продовжувати військову підтримку України.