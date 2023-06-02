Орбан закликав "не допустити контрнаступу ЗСУ"

Себе він назвав "єдиним прем'єр-міністром - прихильником миру".

Українській контрнаступ потрібно зупинити та перейти до "мирних" переговорів з державою-агресором росією ще до його початку.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на радіо Kossuth.

На думку Орбана, шляхом переговорів з агресором рф нібито можна досягти набагато кращого результату, ніж внаслідок бойових дій. Прем'єр Угорщини заявив, що необхідно не допустити контрнаступу Збройних сил України.

"Українці готуються до контратаки, це справа українців, я не хочу заробляти військові лаври. Але навіть така людина, як я, яка була в армії півтора року, точно знає – якщо я буду нападати, я матиму втричі більше втрат, ніж той, хто захищається. А для країни, чиє населення становить незначну частину населення супротивної сторони, розпочати масштабні військові атаки за таких обставин — це кровопролиття. Ми повинні зробити все, навіть до початку контратаки, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів", – сказав Орбан.