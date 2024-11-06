Орбан закликав переглянути допомогу Україні після перемоги Трампа

Орбана непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України, який раніше був узгоджений країнами G7

У зв’язку з перемогою Дональда Трампа на виборах президента США Європейський союз повинен виробити нову стратегію дій щодо України.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті тюркомовних країн у Киргизстані, пише Magyar Nemzet.

За словами Орбана, перемога республіканців в Америці "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія", – сказав він.