Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан завтра зібрався до москви

04 липня 2024, 19:55
Орбан завтра зібрався до москви
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує.
У п'ятницю, 5 липня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може прибути з офіційним візитом до росії.
 
Про це пише журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, посилаючись на європейських чиновників.
 
За його даними, також до російської столиці прибуде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Журналіст додає, що він є "приятелем" голови російського МЗС Лаврова.
 
"Завтра, Віктор Орбан, як очікується, поїде до Москви. Всього через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, повідомили мені кілька західних і центрально- та східноєвропейських чиновників", - йдеться у повідомленні.
 
Водночас команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує. Вони зауважують, що їхній лідер їде до Азербайджану.
 
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. 
війна в Україніросія окупантиВіктор ОрбанМосква

Останні матеріали

Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється