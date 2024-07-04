Орбан завтра зібрався до москви

Команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує.

У п'ятницю, 5 липня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може прибути з офіційним візитом до росії.

Про це пише журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, посилаючись на європейських чиновників.

За його даними, також до російської столиці прибуде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Журналіст додає, що він є "приятелем" голови російського МЗС Лаврова.

"Завтра, Віктор Орбан, як очікується, поїде до Москви. Всього через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, повідомили мені кілька західних і центрально- та східноєвропейських чиновників", - йдеться у повідомленні.

Водночас команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує. Вони зауважують, що їхній лідер їде до Азербайджану.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.