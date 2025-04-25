Орбан заявив про намір "переробити" ЄС, а не залишати його

Напередодні Туск прокоментував заяву Орбана про те, що Угорщина, ймовірно, не вступила б до Європейського Союзу, якби він мав такий вигляд, як зараз.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не має наміру вийти з Європейського Союзу, натомість хоче "перетворити" обʼєднання.

Такий коментар Орбана зʼявився на Х у відповідь на повідомлення глави уряду Польщі Дональда Туска, пише "Європейська правда".

Напередодні Туск прокоментував заяву Орбана про те, що Угорщина, ймовірно, не вступила б до Європейського Союзу, якби він мав такий вигляд, як зараз.

"Прем'єр Орбан сьогодні відкрито говорить про вихід Угорщини з Європейського Союзу. Варто було виграти вибори, щоб мрія Качиньського про "Будапешт у Варшаві" ніколи не збулася", – прокоментував польський премʼєр.

Він мав на увазі заяву голови нині опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який до приходу до влади у 2015 році публічно хвалив політичні перетворення в Угорщині, які започаткував Орбан.

Сам Орбан у пʼятницю звернувся через Х до Туска, закликавши його "не плекати надто великих сподівань".

"Угорщина не вийде з ЄС. Ми перетворимо його за допомогою (політичної групи Європарламенту. – Ред.) "Патріотів за Європу", щоб повернути йому той вигляд, який він мав, коли до нього приєдналися Польща та Угорщина", – написав він.

За словами угорського премʼєра, тоді "брюссельські бюрократи не втручалися у внутрішні політичні дебати держав-членів, як це роблять сьогодні в Польщі та Угорщині".