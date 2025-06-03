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ПОЛІТИКА

Орбан заявив про рішучий намір зупинити приєднання України до ЄС

03 червня 2025, 19:31
Орбан заявив про рішучий намір зупинити приєднання України до ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
На думку Орбана, розширення Європейського Союзу – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

Своє пояснення він виклав на Facebook.

На думку Орбана, розширення Європейського Союзу – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України: мовляв, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".

"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості", – безапеляційно стверджує він.

Угорський премʼєр продовжує, що через десять років "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками і перед країною", якщо не зробить зараз "усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України".

УгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюз

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