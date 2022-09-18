Орбан заявив про ймовірний розпад ЄС та зробив прогноз щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року і що Україна може втратити третину чи половину своєї території, а також припускає розпад Євросоюзу в наступне десятиліття.

Про це він сказав у своїй промові на закритій зустрічі у селищі Кетче 10 вересня, деталі якої публікує Szabad Europa лише зараз.

Зустріч у Кетчі, в якій взяли участь прем'єр-міністр, урядовці, парламентарі та художники, інтелектуали та бізнесмени з кола Фідес, організувала партія Віктора Орбана. Багато років зустріч відбувається у форматі повної таємності. На ній були присутні представники проурядових ЗМІ, проте жоден рядок виступу прем'єра досі не публікувався.

Одним із найважливіших елементів виступу була війна в Україні.

Орбан вважає, що ця війна може тривати до 2030 року, і Україна може втратити третину чи половину території. За словами угорського прем'єра, війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу".

Через енергетичну кризу, спричинену санкціями, за прогнозом Орбана, до 40% європейської промисловості можуть зупинитися взимку. Восени очікуються переговори європейських лідерів щодо продовження пакету санкцій ще на півроку, і Орбан планує докласти зусиль, щоб не допустити їхнього продовження.

Віктор Орбан усвідомлює, що зараз він є практично єдиним главою уряду в ЄС, який не хоче продовження санкцій. Але він сподівається, що після виборів у вересні в Італії буде сформовано уряд, який підтримуватиме його позицію.

Щодо майбутнього ЄС, Орбан припустив, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. Він також говорив про те, що до 2040 року іммігранти-мусульмани складуть більшість у містах Франції, і це може статися і в інших містах та столицях ЄС.

Нагадаємо, що Будапешт раніше погрожував завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії.