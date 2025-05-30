Орбан заявив, що 80% банківських шахраїв – українці

Орбан заявив, що "українські шахраї витончені та розумні" і наголосив, що розширення ЄС на схід лише ускладнить боротьбу з такими злочинами.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятничному ефірі на радіо Kossuth різко висловився проти євроінтеграції України, звинувативши її у масовому банківському шахрайстві та високому рівні злочинності. Його заяви вже викликали хвилю обурення в українських та європейських політичних колах.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ, прем’єр стверджує, що 80% банківських шахраїв, які діють в Угорщині, є громадянами України, і назвав Україну "небезпечною країною", яку не можна приймати до складу Європейського Союзу.

"Всі, хто має банківську картку, в небезпеці», — заявив Орбан. За його словами, шахрайство в Угорщині щороку завдає збитків на 8 мільярдів форинтів, з яких держава повертає лише частину. «Ми – довірливий, добросовісний народ, нас легко обдурити", — додав він.

Орбан заявив, що "українські шахраї витончені та розумні" і наголосив, що розширення ЄС на схід лише ускладнить боротьбу з такими злочинами.

"Україна — небезпечна країна. Вступ України до ЄС буде трагедією. Це відчують мільйони угорців. Там — злочинність і мафія", — підкреслив Орбан.

Прем'єр-міністр також припустив, що влада України використовує війну як інструмент тиску на Європу, намагаючись отримати більше повноважень від держав-членів ЄС.

"Цього не можна допустити. Інакше ми потрапимо в халепу", — заявив він.

За словами Орбана, понад 1,6 мільйона угорців уже взяли участь у загальнонаціональному опитуванні щодо розширення ЄС, у якому фокус зроблено саме на українському питанні.

Крім безпеки, Орбан вважає загрозою для Угорщини і економічні наслідки вступу України до Євросоюзу — зокрема, загрозу угорським робочим місцям, пенсійній системі та сільському господарству.

"З Україною можна співпрацювати, але не надавати їй таких самих прав, як іншим членам ЄС", — сказав він. Орбан запропонував укладати секторальні домовленості з Києвом, з урахуванням вигоди для Угорщини та самого ЄС.