Орбан заявив, що Україна не вступить до ЄС без згоди Будапешта

Зеленський закликав не втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що думку народу Угорщини вирішує "не президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі".

Так він відповів на слова президента Володомира Зеленського, який закликав угорський уряд не втягувати Україну у передвиборчу боротьбу.

Український президент вказував, що Орбан проводить в Угорщині підконтрольне йому опитування щодо підтримки вступу України в ЄС. У рамках нього угорцям розіслали листи, в яких містяться бюлетені для опитування і паралельно перераховуються всі "ризики", з якими вони зіткнуться, якщо Київ стане членом ЄС. Водночас опозиція проводила незалежне опитування.

"Опозиція провела прозоре опитування — 70% за Україну. А він, Орбан, намагається показати протилежне, проводячи своє, контрольоване. Але факти — на нашому боці", — зазначав Зеленський.

Президент вказав, що дії угорського уряду пов’язані передусім із внутрішньополітичними інтересами, адже наступного року там пройдуть нові вибори. Водночас Орбан заявив, що без Угорщини "вступу України до ЄС не буде".

"Пане президенте! Думку угорського народу не вирішує президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Вступу України до ЄС без Угорщини не буде. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут робимо", — заявив Орбан.