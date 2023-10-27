Орбан заявив, що Україна не зможе здобути перемогу на полі бою

Угорський політик знову підіграв путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову антиукраїнську заяву. Він видав, що "цілком очевидно", що Україна нібито не зможе перемогти у війні з росією і знову розхвалив президента рф путіна.



Про це пише видання Magyaer Nemzet.

Орбан сказав, що стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – провалилася.



"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія провалилася. Всі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", – заявив угорський прем'єр-міністр, додавши, що Угорщина завжди займала таку позицію.

"Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті", тому необхідний "план Б"-, зазначив прем'єр.

Також Орбан сказав, що на наступних європейських виборах мають відбутися зміни, тому що теперішні лідери "не можуть впоратися з цією проблемою".

"Вони можуть бути хорошими лідерами в мирний час, але зараз, коли йде шторм, великі хвилі, з'являються піратські кораблі, потрібні зміни", – цитує Орбана Index.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення війни Орбан стверджує, що Україна не має шансу на виграш. Нещодавно він потрапив під критику колег з ЄС через свою зустріч з російським диктатором путіним у Пекіні.