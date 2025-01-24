Орбан знову ставить умови через транзит газу

Угорський прем'єр натякнув, що протистоятиме продовженню антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз натиснути на Київ, щоб той відновив транзит російського газу до Європи. В іншому разі він погрожує перешкодити продовженню санкцій проти рф.

ЄС потрібна одностайна підтримка 27 держав-членів для продовження санкцій, які інакше припиняться після 31 січня, сказав одіозний угорський прем'єр.

Крім відновлення транзиту російського газу, Орбан також вимагає, щоб основний альтернативний маршрут постачань газу в Угорщину, "Турецький потік", був захищений від будь-яких можливих атак. Він також запросив гарантії того, що маршрути поставок нафти в Угорщину будуть захищені.

При цьому, міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина проконсультується з адміністрацією президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій.