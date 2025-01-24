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Орбан знову ставить умови через транзит газу

24 січня 2025, 11:57
Орбан знову ставить умови через транзит газу
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр натякнув, що протистоятиме продовженню антиросійських санкцій.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз натиснути на Київ, щоб той відновив транзит російського газу до Європи. В іншому разі він погрожує перешкодити продовженню санкцій проти рф.
 
Про це пише Bloomberg.
 
ЄС потрібна одностайна підтримка 27 держав-членів для продовження санкцій, які інакше припиняться після 31 січня, сказав одіозний угорський прем'єр.
 
Крім відновлення транзиту російського газу, Орбан також вимагає, щоб основний альтернативний маршрут постачань газу в Угорщину, "Турецький потік", був захищений від будь-яких можливих атак. Він також запросив гарантії того, що маршрути поставок нафти в Угорщину будуть захищені.
 
При цьому, міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина проконсультується з адміністрацією президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій.
Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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