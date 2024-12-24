Орбан зробив нову заяву про війну в Україні

За словами угорського прем'єра, 2025 рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом

Війна в Україні завершиться у 2025 році. Серед можливих сценаріїв: "мирні переговори" між росією та Україною або "знищення" однієї зі сторін.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.

"Війна закінчиться у 2025 році. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена", – заявив угорський прем'єр.

За словами Орбана, цей рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання. Також він додав, що Угорщина готова до економічного злету після закінчення війни.

"Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи", – зазначив він.