Орбан зробив нову заяву про війну в Україні
24 грудня 2024, 12:53
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами угорського прем'єра, 2025 рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом
Війна в Україні завершиться у 2025 році. Серед можливих сценаріїв: "мирні переговори" між росією та Україною або "знищення" однієї зі сторін.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.
"Війна закінчиться у 2025 році. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена", – заявив угорський прем'єр.
За словами Орбана, цей рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання. Також він додав, що Угорщина готова до економічного злету після закінчення війни.
"Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи", – зазначив він.
Угорський прем'єр не оминув критики щодо витрат союзників України на військову допомогу. Він підкреслив, що Америка і Європа витратили близько 300 млрд євро на війну, які, на його думку, могли б стати "основою" для покращення рівня життя, зупинки міграції та створення нової європейської оборонної системи.
Також Орбан звернув увагу на жахливі наслідки війни: руйнування інфраструктури України, демографічні втрати та еміграцію мільйонів українців. Однак ніяк не прокоментував дії росії та російські воєнні злочини. На його думку, відновлення економічної спроможності України у найближчі роки залишається нібито "малоймовірним".