Орбан зустрівся з Трампом

На зустрічі були присутні Волц та Маск

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго.

Про це він повідомив у соціальній мережі X( Twitter), опублікувавши фото з маєтку Трампа.

До розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.

"США сьогодні. Майбутнє почалося", - зазначив Орбан.

Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп, президенти Франції Еммануель Макрон та України Володимир Зеленський провели тристоронню зустріч у Парижі 7 грудня.