Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан зустрівся з Трампом

10 грудня 2024, 12:53
Орбан зустрівся з Трампом
Фото:x.com/PM_ViktorOrban
На зустрічі були присутні Волц та Маск
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго.
 
Про це він повідомив у соціальній мережі X( Twitter), опублікувавши фото з маєтку Трампа.
 
До розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.
 
"США сьогодні. Майбутнє почалося", - зазначив Орбан.
 
Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп, президенти Франції Еммануель Макрон та України Володимир Зеленський провели тристоронню зустріч у Парижі 7 грудня.
 
Дональд ТрампВіктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється