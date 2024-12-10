Орбан зустрівся з Трампом
10 грудня 2024, 12:53
Фото:x.com/PM_ViktorOrban
На зустрічі були присутні Волц та Маск
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго.
Про це він повідомив у соціальній мережі X( Twitter), опублікувавши фото з маєтку Трампа.
До розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.
"США сьогодні. Майбутнє почалося", - зазначив Орбан.
Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп, президенти Франції Еммануель Макрон та України Володимир Зеленський провели тристоронню зустріч у Парижі 7 грудня.