Орбан звернувся до ЄС із обурливим закликом – Bild

Серед іншого, Орбан хоче, щоб Європа пішла у "політичний наступ" на країни Глобального півдня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з російською федерацією.

Так, у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля угорський політик дав оцінку нещодавним переговорам з лідерами України, росії, Китаю та Туреччини, а також розповів про розмову з Дональдом Трампом.

"Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом", - пише він.

Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, відновлення дипломатичних відносин з росією і "політичного наступу" на Глобальний Південь, "повагу якого було втрачено" через позицію ЄС по війні в Україні.

Угорський прем'єр критикує діючого американського президента Джо Байдена та його намір залишитися на посаді.

"Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в гонці. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню про-військову політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову", - йдеться у листі.