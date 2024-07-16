Орбан звернувся до ЄС із обурливим закликом – Bild
16 липня 2024, 09:53
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Серед іншого, Орбан хоче, щоб Європа пішла у "політичний наступ" на країни Глобального півдня.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з російською федерацією.
Про це пише Bild.
Так, у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля угорський політик дав оцінку нещодавним переговорам з лідерами України, росії, Китаю та Туреччини, а також розповів про розмову з Дональдом Трампом.
"Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом", - пише він.
Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, відновлення дипломатичних відносин з росією і "політичного наступу" на Глобальний Південь, "повагу якого було втрачено" через позицію ЄС по війні в Україні.
Угорський прем'єр критикує діючого американського президента Джо Байдена та його намір залишитися на посаді.
"Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в гонці. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню про-військову політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову", - йдеться у листі.
Водночас він запевняє, що Трамп після перемоги буде готовий "негайно виступити в ролі мирного посередника". За словами Орбана, політик має "детальні та обґрунтовані плани" щодо завершення війни в Україні.
"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа, фінансовий тягар між США і ЄС значно зміниться в невигідний для ЄС бік, коли мова йде про фінансову підтримку України", - додав він.