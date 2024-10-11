Орбан звинувачує фон дер Ляєн у спробі повалити угорський уряд

За словами премʼєра, у ЄС вже знайшли йому заміну.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче повалити угорський уряд, а дебати в Європарламенті цього тижня були "спробою розп’яття" з боку Європейського Союзу. Про це заявив премʼєр Угорщини Віктор Орбан інтерв’ю угорському державному радіо.

Про це повідомляє Politico.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити уряд Угорщини", — заявив Орбан.

За його словами, у Європарламенті "хотіли крові" та не бажали змістовних дебатів. Замість цього, продовжив Орбан, на нього "напали". Він додав, що заміною йому у ЄС бачать депутатів Європарламенту Клару Добрев та Петера Мадяра.

Нагадаємо, під час виступу у Європарламенті фон дер Ляєн розкритикувала небажання Будапешта приєднатися до партнерів ЄС у допомозі Україні, а також його політику щодо зміцнення зв'язків із москвою й Пекіном. Вона підкреслила, що Угорщина ставить під загрозу європейську безпеку.