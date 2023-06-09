Орбан звинуватив Брюссель у зловживанні владою через рішення щодо мігрантів
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурений ухваленим Радою ЄС рішенням щодо розподілу мігрантів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Брюссель зловживає своєю владою. Вони хочуть примусово перевезти мігрантів до Угорщини. Це неприпустимо! Вони хочуть силою перетворити Угорщину на країну іммігрантів", – йдеться у дописі.
Напередодні Єврокомісія виступила з пропозицією фактично обов'язкового розселення мігрантів у державах-членах.