Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину

Він поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби в тому, що вони нібито намагаються зірвати опитування серед угорців про вступ України в Євросоюз.

Про це заявив Орбан за підсумками засідання Ради оборони Угорщини.

Орбан поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство України в ЄС", – вважає угорський премʼєр.

Він також додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", – бідкається Орбан.