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Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину

13 травня 2025, 20:29
Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні
Віктор Орбан. Фото: acus.org
Він поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби в тому, що вони нібито намагаються зірвати опитування серед угорців про вступ України в Євросоюз.
 
Про це заявив Орбан за підсумками засідання Ради оборони Угорщини.
 
Орбан поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".
 
"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство України в ЄС", – вважає угорський премʼєр.
 
Він також додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".
 
"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", – бідкається Орбан.
 
Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".
 
Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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