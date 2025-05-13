Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину
13 травня 2025, 20:29
Віктор Орбан. Фото: acus.org
Він поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби в тому, що вони нібито намагаються зірвати опитування серед угорців про вступ України в Євросоюз.
Про це заявив Орбан за підсумками засідання Ради оборони Угорщини.
Орбан поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".
"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство України в ЄС", – вважає угорський премʼєр.
Він також додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".
"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", – бідкається Орбан.
Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".
Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.