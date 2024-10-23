Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд – Reuters

Орбан заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з політикою Брюселя.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині "маріонетковий уряд", порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що така риторика Орбана здивувала ЄС, оскільки його дії "значно ближчі до радянського авторитаризму". Угорський прем'єр, пише Reuters, який неодноразово вступав у конфлікт із лідерами ЄС, востаннє в Європарламенті на початку цього місяця, заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з політикою Брюселя.

"Ми знаємо, що вони хочуть втягнути нас у війну (в Україні), що вони хочуть нав'язати нам своїх мігрантів... і віддати наших дітей гендерним активістам", – сказав він, виступаючи зі сцени, встановленої в будапештському парку Мілленаріс.