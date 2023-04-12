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Президент ПАР назвав ордер на арешт путіна "палицею у колесі" – The Guardian

12 квітня 2023, 20:36
Президент ПАР назвав ордер на арешт путіна
Фото: reuters
Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися в серпні цього року.

У Південної Африки викликає стурбованість ордер на арешт російського президента володимира путіна, який було видано Гаазьким судом. Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися влітку.

Про це пише The Guardian.

Південноафриканський президент Вінсент Магвеня висловив свою тривогу щодо ситуації та назвав ордер "палицею в колесі", яка може вплинути на проведення саміту. ПАР є членом Міжнародного кримінального суду і країна зазвичай приймає глав інших держав під час саміту.

Магвеня також заявив, що зараз ведуться домовленості щодо того, як керувати цією ситуацією, і як тільки вони будуть завершені, буде зроблена офіційна заява.

Ордер на арешт путіна було видано Міжнародним кримінальним судом на підставі скарги українського уряду, пов'язаної із конфліктом на Донбасі. Однак росія відкинула цей ордер, назвавши його "політичною грою" та "антиросійською провокацією".

Саміт БРІКС є важливою подією для всіх учасників цього блоку, і учасники сподіваються на продуктивне обговорення важливих питань. Проте ордер на арешт путіна може серйозно вплинути на відносини між країнами та результати саміту. Тому ПАР та інші країни БРІКС мають знайти спосіб керувати цією ситуацією та продовжувати працювати разом для досягнення спільних цілей.

 
ПАРПутінГаагавійна в Україніросія окупантиарешт путіна

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