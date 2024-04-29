Оренда авто під викуп: чим автовикуп краще за кредитування
Мати в наш час автомобіль – це точно не розкіш, а життєва необхідність. Проте не всі наші співгромадяни можуть собі дозволити купівлю авто, навіть з вторинного ринку.
Автокредитування теж далеко не всім підходить, адже бажаючі взяти авто в кредит повинні відповідати суворим вимогам банку.
Проте крім автокредиту і довгих років заощаджень є ще один спосіб купити машину в Україні – взяти її напрокат з викупом.
Що таке оренда авто під викуп та які вона має переваги перед автокредитуванням, розберемось на прикладі компанії автопрокату Car Rent UA, яка, в тому числі, пропонує клієнтам послуги лізингу.
Оренда авто під викуп та кредитування: в чому відмінність
Мабуть, не є секретом, що взяти кредит в банку на дороговартісну покупку – це ще той квест.
Дехто відразу відмовляється від цієї ідеї, не маючи впевненості, що зможе витримати всі бюрократичні моменти.
Ті ж, хто все ж наважуються на автокредитування, повинні бути готові:
- надати досить об’ємний пакет документів;
- заручитися підтримкою поручителя, який погодиться взяти на себе зобов’язання виплатити заборгованість по кредиту у випадку неможливості це зробити клієнтом банку;
- надати довідку про дохід з місця роботи (при цьому дохід має бути вище середнього);
- мати заощадження для першого внеску, який може сягати до 50%.
Ну і, звичайно, бажаючий взяти кредит повинен мати неабияку впевненість у завтрашньому дні, адже санкції банків за невчасне внесення платежів досить суворі.
Натомість лізинг або оренда авто з правом подальшого викупу в Car Rent UA має значні переваги перед автокредитуванням. Серед них, зокрема, наступні:
- «пакет документів» обмежується лише паспортом, водійським посвідчення та ІПН;
- взяти авто в прокат під викуп можуть всі громадяни, яким виповнилося 18 років;
- ніяких поручителів і довідок з роботи;
- розмір першого внеску – від 10% від вартості автомобіля.
До того ж, процес оформлення договору оренди з викупом є значно швидшим, ніж отримання кредиту.
Переваги лізингу авто
Якщо відкинути всі плюси лізингу, пов’язані із швидкістю отримання авто у розпорядження клієнта та вирішенням всіх формальних моментів, оренда з правом подальшого викупу має й інші очевидні переваги:
- Абсолютно прозорі умови договору – клієнт має чітке розуміння щодо суми платежів, терміну, за який він повинен внести всю суму за авто, умов, на яких він користується автомобілем в рамках терміну оренди.
- Можливість замінити обране авто на інше, якщо воно не виправдало сподівань чи просто захотілося іншу модель – менеджер Car Rent UA без проблем здійснить перерахунок вартості авто і оформить його заміну.
- Всі авто, доступні під викуп, застраховані КАСКО, отже з водія до моменту повного викупу знімаються турботи щодо страхування.
- Авто з моменту оформлення договору передається клієнту – це той випадок, коли можеш отримати автомобіль буквально в день звернення у своє розпорядження.
- Після внесення останнього платежу клієнт стає повноправним власником транспортного засобу і в майбутньому може розпоряджатися ним на свій розсуд.
Варто ще додати, що отримати в оренду авто під викуп може як фізична особа, так і ФОП, компанія, установа, громадська організація.
Тобто будь-хто, хто має потребу в автомобілі, але з якихось причин не може його придбати, має можливість закрити цю потребу «вже зараз».
Як орендувати авто з викупом?
Для того, щоб оформити оренду з подальшим викупом транспортного засобу, треба:
- звернутися в Car Rent UA, озвучивши свою потребу;
- обрати потрібну модель із наявних в автопарку;
- визначитися з менеджером із терміном сплати вартості авто та сумою щомісячних платежів;
- надати документи для оформлення договору;
- підписати договір та отримати авто у своє користування.
Переходьте на сайт Car Rent UA та ознайомтеся з умовами прокату авто з викупом, а також обирайте потрібну модель з представлених а автопарку компанії!