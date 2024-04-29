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Оренда авто під викуп: чим автовикуп краще за кредитування

29 квітня 2024, 16:50
Оренда авто під викуп: чим автовикуп краще за кредитування

Мати в наш час автомобіль – це точно не розкіш, а життєва необхідність. Проте не всі наші співгромадяни можуть собі дозволити купівлю авто, навіть з вторинного ринку.

Автокредитування теж далеко не всім підходить, адже бажаючі взяти авто в кредит повинні відповідати суворим вимогам банку.

Проте крім автокредиту і довгих років заощаджень є ще один спосіб купити машину в Україні – взяти її напрокат з викупом.

Що таке оренда авто під викуп та які вона має переваги перед автокредитуванням, розберемось на прикладі компанії автопрокату Car Rent UA, яка, в тому числі, пропонує клієнтам послуги лізингу.

Оренда авто під викуп та кредитування: в чому відмінність

Мабуть, не є секретом, що взяти кредит в банку на дороговартісну покупку – це ще той квест.

Дехто відразу відмовляється від цієї ідеї, не маючи впевненості, що зможе витримати всі бюрократичні моменти.

Ті ж, хто все ж наважуються на автокредитування, повинні бути готові:

  • надати досить об’ємний пакет документів;
  • заручитися підтримкою поручителя, який погодиться взяти на себе зобов’язання виплатити заборгованість по кредиту у випадку неможливості це зробити клієнтом банку;
  • надати довідку про дохід з місця роботи (при цьому дохід має бути вище середнього);
  • мати заощадження для першого внеску, який може сягати до 50%.

Ну і, звичайно, бажаючий взяти кредит повинен мати неабияку впевненість у завтрашньому дні, адже санкції банків за невчасне внесення платежів досить суворі.

Натомість лізинг або оренда авто з правом подальшого викупу в Car Rent UA має значні переваги перед автокредитуванням. Серед них, зокрема, наступні:

  • «пакет документів» обмежується лише паспортом, водійським посвідчення та ІПН;
  • взяти авто в прокат під викуп можуть всі громадяни, яким виповнилося 18 років;
  • ніяких поручителів і довідок з роботи;
  • розмір першого внеску – від 10% від вартості автомобіля.

До того ж, процес оформлення договору оренди з викупом є значно швидшим, ніж отримання кредиту.

Переваги лізингу авто

Якщо відкинути всі плюси лізингу, пов’язані із швидкістю отримання авто у розпорядження клієнта та вирішенням всіх формальних моментів, оренда з правом подальшого викупу має й інші очевидні переваги:

  1. Абсолютно прозорі умови договору – клієнт має чітке розуміння щодо суми платежів, терміну, за який він повинен внести всю суму за авто, умов, на яких він користується автомобілем в рамках терміну оренди.
  2. Можливість замінити обране авто на інше, якщо воно не виправдало сподівань чи просто захотілося іншу модель – менеджер Car Rent UA без проблем здійснить перерахунок вартості авто і оформить його заміну.
  3. Всі авто, доступні під викуп, застраховані КАСКО, отже з водія до моменту повного викупу знімаються турботи щодо страхування.
  4. Авто з моменту оформлення  договору передається клієнту – це той випадок, коли можеш отримати автомобіль буквально в день звернення у своє розпорядження.
  5. Після внесення останнього платежу клієнт стає повноправним власником транспортного засобу і в майбутньому може розпоряджатися ним на свій розсуд.

Варто ще додати, що отримати в оренду авто під викуп може як фізична особа, так і ФОП, компанія, установа, громадська організація.

Тобто будь-хто, хто має потребу в автомобілі, але з якихось причин не може його придбати, має можливість закрити цю потребу «вже зараз».

Як орендувати авто з викупом?

Для того, щоб оформити оренду з подальшим викупом транспортного засобу, треба:

  • звернутися в Car Rent UA, озвучивши свою потребу;
  • обрати потрібну модель із наявних в автопарку;
  • визначитися з менеджером із терміном сплати вартості авто та сумою щомісячних платежів;
  • надати документи для оформлення договору;
  • підписати договір та отримати авто у своє користування.

Переходьте на сайт Car Rent UA та ознайомтеся з умовами прокату авто з викупом, а також обирайте потрібну модель з представлених а автопарку компанії!

 

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