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Органи держбезпеки Латвії перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у росії

25 серпня 2023, 09:35
Органи держбезпеки Латвії перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у росії
Фото: gorod.lv
Особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.

Латвійська служба держбезпеки (VDD) має намір перевіряти тих громадян Латвії, які хочуть проходити навчання у російських вишах.

Про це повідомляє Delfi.

Раніше посольство росії в Латвії повідомило, що 17 серпня відбулася зустріч для абітурієнтів, яким уряд рф надав цього року квоту на безкоштовне навчання. За даними диппредставництва, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших містах рф.

У зв'язку з цим у службі держбезпеки Латвії підкреслили, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками шпигунства та вербування спецслужбами рф, а нині вони особливо високі. Тому особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.

Латвіястудентибезпекавійна в Україніросія окупанти

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