Органи держбезпеки Латвії перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у росії

Особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.

Латвійська служба держбезпеки (VDD) має намір перевіряти тих громадян Латвії, які хочуть проходити навчання у російських вишах.



Про це повідомляє Delfi.

Раніше посольство росії в Латвії повідомило, що 17 серпня відбулася зустріч для абітурієнтів, яким уряд рф надав цього року квоту на безкоштовне навчання. За даними диппредставництва, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших містах рф.



У зв'язку з цим у службі держбезпеки Латвії підкреслили, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками шпигунства та вербування спецслужбами рф, а нині вони особливо високі. Тому особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.