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Останні авіаудари рф по Україні загрожують "катастрофічним" відключенням електроенергії – The Guardian

20 листопада 2024, 14:33
Останні авіаудари рф по Україні загрожують
Це стосується не лише України, а й Європи.

Атаки на підстанції, підключені до трьох діючих атомних електростанцій, загрожують ядерною катастрофою в Європі. 

Про це пише The Guardian , посилаючись на Грінпіс.

На випадок втрати постачання українські реактори мають на місці дизельні генератори та акумулятори, які забезпечать необхідне електропостачання з достатньою кількістю палива на 7-10 днів. 

Проте в разі, якщо паливо не вдасться підтримувати або відновити електропостачання, наслідки можуть призвести до ядерної катастрофи. 

Це загрожує не тільки Україні, а й Європі.

Енергосистема України перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного виходу з ладу" після недільної ракетної та безпілотної атаки рф. 

Організація Грінпіс заявила, що викликає побоювання щодо безпеки трьох діючих атомних електростанцій країни. 

Удари москви були спрямовані на електричні підстанції, критичні для роботи українських атомних станцій, і існує ймовірність того, що реактори можуть втратити живлення і стати небезпечними.

Світові фондові ринки падають, а облігації підскакують, оскільки зростають побоювання щодо війни в Україні. 

"Очевидно, що росія використовує загрозу ядерної катастрофи як головний військовий важіль для перемоги над Україною. Але, здійснюючи атаки, росія ризикує ядерною катастрофою в Європі, яку можна порівняти з Фукусімою в 2011 році, Чорнобилем у 1986 році або навіть гіршою", - заявили в організаціїї. 

Грінпіс закликає росію негайно припинити атаки на енергосистему України, а Міжнародне агентство з атомної енергії - розмістити постійних спостерігачів на підстанціях, критично важливих для роботи атомних електростанцій країни. Наприкінці жовтня МАГАТЕ провело одну інспекцію, але не взяло на себе зобов'язання повернутися. Хоча Грінпіс є незалежною організацією, вона підтримує контакти з українським урядом.

Офіційні українські джерела, з якими зв'язалася газета, підтвердили технічний аналіз кризи, проведений Грінпіс.

 
енергетикавійна в Україні

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