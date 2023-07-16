Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Останнє судно покинуло Одеський порт напередодні завершення "зернової угоди" – Reuters

16 липня 2023, 17:06
Останнє судно покинуло Одеський порт напередодні завершення
росія не погоджується реєструвати нові судна з 27 червня, і термін дії ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо москва не погодиться її продовжити.

Останнє судно, що здійснило рейс у рамках "зернової угоди", покинуло порт Одеси рано вранці в неділю, до закінчення терміну, встановленого для продовження угоди.

Про це повідомляє Reuters.

росія не погоджується реєструвати нові судна з 27 червня, і термін дії ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо москва не погодиться її продовжити.

У п'ятницю представник ООН заявив, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш очікує відповіді від російського диктатора путіна на пропозицію про продовження "зернової угоди".

У суботу путін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою заявив, що зобов'язання щодо усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрив ще не виконані.

росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення москви в Україну.

Від початку повномасштабної війни росії проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією та Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

війназернова угодарф тероризм

Останні матеріали

Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється