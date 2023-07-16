Останнє судно покинуло Одеський порт напередодні завершення "зернової угоди" – Reuters

росія не погоджується реєструвати нові судна з 27 червня, і термін дії ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо москва не погодиться її продовжити.

Останнє судно, що здійснило рейс у рамках "зернової угоди", покинуло порт Одеси рано вранці в неділю, до закінчення терміну, встановленого для продовження угоди.

Про це повідомляє Reuters.

росія не погоджується реєструвати нові судна з 27 червня, і термін дії ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо москва не погодиться її продовжити.

У п'ятницю представник ООН заявив, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш очікує відповіді від російського диктатора путіна на пропозицію про продовження "зернової угоди".

У суботу путін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою заявив, що зобов'язання щодо усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрив ще не виконані.

росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення москви в Україну.

Від початку повномасштабної війни росії проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією та Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.