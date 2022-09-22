Останнє засідання суду в справі MH17 відбулося у Нідерландах

Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол”, що біля Амстердама, відбулося останнє засідання суду в справі MH17 щодо збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс оголосив, що винесення рішення у справі MH17 буде оголошено 17 листопада 2022 року о 13:30, за місцевим часом, щодо всіх чотирьох осіб.

"Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини", - сказав головуючий суддя.

Варто зазначити, що це було формальне засідання. Воно тривало менш як п'ять хвилин. У судовій залі були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова.

Нагадаємо

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер фсб, колишній "міністр оборони" так званої "днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник гру генштабу збройних сил рф, глава "гру днр" Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "днр".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.