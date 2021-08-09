Останній болгарський цар не зміг через суд повернути свою літню резиденцію

У своїй ухвалі суд зазначає серед інших причин відхилення позову, що Болгарія не зобов’язана "повертати майно, передане їм до їх ратифікації" згідно з Європейською конвенцією з прав людини

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський, останній правлячий монарх Болгарії, та його сестра Марія-Луїза Борисова Хробок, не можуть отримати назад у власність літню резиденцію царської родини та мисливський будиночок.

У своїй ухвалі суд зазначає серед інших причин відхилення позову, що Болгарія не зобов’язана "повертати майно, передане їм до їх ратифікації" згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Слід наголосити, що вся власність корони в Болгарії була передана державі після приходу до влади комуністів у 1947 році.

Цар Симеон ІІ та його сестра вимагали повернення колишньої власності корони після того, як 1998 року було встановлено, що попередня передача суперечить праву власності.

Як відомо, Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський був болгарським царем у віці від 6 до 9 років та прем’єр-міністром уже сучасної посткомуністичної Болгарії у віці від 64 до 68 років (з 2001 по 2005 рік). Симеон виграв інше царське майно в болгарських судах, наприклад палац Врана в Софії.

Але суд у Страсбурзі відхилив позов його та його сестри щодо двох менших маєтків: літньої резиденції Ситняково в горах Ріла та мисливського будиночка Сарагьйол.