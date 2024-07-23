Останній крок Байдена має бути спрямований на зміцнення України – The Times

оловним проханням президента Зеленського під час нещодавніх візитів до Великої Британії та Америки було дозволити використовувати ракети проти цілей у глибині росії. Настав час виконати це прохання.

Джо Байден заявив про припинення участі у перегонах на посаду президента США. Він зробив дві великі помилки під час свого президентства. Перша полягала в значних витратах, вливаючи майже 2 трильйони доларів в економіку після Covid, на додаток до цілком виправданих витрат на інфраструктуру і технології. Як наслідок, державний борг США досяг 34 трильйонів доларів, і це сталося на п'ять років раніше, ніж передбачалося до пандемії.

Другою великою помилкою Байдена було те, що він вивів останні американські війська з Афганістану, що передбачувано призвело до повного колапсу і повернення талібів. В результаті довіра до Заходу зазнала нищівного удару.

Про це зазначає Вільям Хейг, депутат парламенту від консерваторів в Британії, який пішов у відставку у 2015 році.

Проте, коли Байдену залишилося пів року до кінця терміну, він може допомогти Заходу уникнути ще однієї катастрофи, ще більш масштабної, ніж доля Афганістану. Байден неухильно підтримує Україну, але завжди з великою обережністю ставиться до того, як може бути використана зброя, надана США. Головним проханням президента Зеленського під час нещодавніх візитів до Великої Британії та Америки було дозволити використовувати ракети проти цілей у глибині росії. Настав час виконати це прохання, вважає Хейг.

Похмурий прогноз для України, особливо в разі обрання Трампа, полягає в тому, що вона може опинитися в складній ситуації, аналогічній Афганістану. Якщо так триватиме й надалі, то не лише росія, але й Китай, Іран та Північна Корея отримають урок, що Захід завжди можна пережити, що він завжди втрачатиме інтерес й завжди приходитиме новий президент з іншими пріоритетами.

"Байден завжди помилявся, коли казав, що Афганістан можна залишити, щоб більше зосередитися на стратегічній загрозі з боку Китаю. Ще більшою помилкою є твердження Джей Ді Венса, кандидата на посаду віцепрезидента від республіканців, що Україна не має значення, тому що, знову ж таки, справжньою проблемою є Пекін. Нездатність підтримати союзників і надати їм інструменти для захисту лише збільшить ймовірність того, що Кім Чен Ин вдасться до рішучих дій, а Сі Цзіньпін зробить крок на Тайвань", — пише Хейг.

Дозвіл Україні стріляти із західної зброї по аеродромах та інших військових об'єктах у росії, а не лише в прикордонному регіоні біля Харкова, серйозно вплинув би на хід війни й поставив би Україну в сильнішу позицію на будь-яких майбутніх мирних переговорах, вважає автор. Проте Білий дім не хоче цього робити.

"Байден може зробити вирішальний вплив на ситуацію. Занадто пізно рятувати Афганістан, але у нього ще є час і сила, щоб допомогти Україні", — підсумував колишній депутат Британії.