Останній запит України на озброєння включає винищувачі F-18

Міноборони надало список того, що необхідне для боротьби із росією.

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням надати новий перелік озброєнь.

Про це пише Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Цей список включає, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Blackhawk.

Перелік наданий офіційними особами Міністерства оборони України для забезпечення потреб Сил оборони України під час закритого засідання у Вашингтоні в середу за участю урядовців і керівників оборонно-промислового комплексу.

Вичерпний список включає зброю, яку Україна вже має на складах, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.

Але в цьому списку є кілька нових позицій, зокрема дорогоцінні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку потрапили також ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Україна також просить у союзника винищувачі F-18 Hornet, три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B SkyGuardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Нагадаємо, Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю.