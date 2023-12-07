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ПОЛІТИКА

Останній запит України на озброєння включає винищувачі F-18

07 грудня 2023, 08:59
Останній запит України на озброєння включає винищувачі F-18
Винищувач CF-18 Фото: 5 канал
Міноборони надало список того, що необхідне для боротьби із росією.

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням надати новий перелік озброєнь.

Про це пише Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Цей список включає, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Blackhawk.

Перелік наданий офіційними особами Міністерства оборони України для забезпечення потреб Сил оборони України під час закритого засідання у Вашингтоні в середу за участю урядовців і керівників оборонно-промислового комплексу.

Вичерпний список включає зброю, яку Україна вже має на складах, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.

Але в цьому списку є кілька нових позицій, зокрема дорогоцінні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing  і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку потрапили також ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Україна також просить у союзника   винищувачі F-18 Hornet, три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B SkyGuardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Нагадаємо, Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю.

СШАдопомогаF-18війна в Україні

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