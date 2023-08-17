Остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів ще немає – Столтенберг

У НАТО зробили невтішні прогнози щодо передачі Україні американських винищувачів F-16.

Українські пілоти вже незабаром мають розпочати навчання на винищувачах F-16. При цьому для передачі Україні літаків необхідне окреме рішення.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише норвезьке видання Dagsavisen.

У цього запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі НАТО.

"Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення", - відповів Столтенберг.

При цьому генсек НАТО зазначив, що через навчання пілотів союзники стають на крок ближче до того, щоб потім дати такий тип зброї.

Нагадаємо, що партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, в рамках якої пообіцяли провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія, Нідерланди та Румунія.