Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії – Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.

"Є докази того, що в росії перебувають війська КНДР. Що саме вони роблять? Це ще належить з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися", – заявив шеф Пентагону.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що у росії перемістили солдатів Північної Кореї.

"Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу рф вглиб росії. Нагадаю, що росія планує використовувати корейців для початку у Курській області", – написав він