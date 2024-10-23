Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії – Reuters
23 жовтня 2024, 16:09
Фото: ЕРА
Наразі відбувається перекидання військовослужбовців Північної Кореї з Далекого Сходу вглиб росії.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.
Про це повідомляє Reuters.
"Є докази того, що в росії перебувають війська КНДР. Що саме вони роблять? Це ще належить з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися", – заявив шеф Пентагону.
Тим часом керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що у росії перемістили солдатів Північної Кореї.
"Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу рф вглиб росії. Нагадаю, що росія планує використовувати корейців для початку у Курській області", – написав він