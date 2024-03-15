Остін після хвороби візьме особисту участь у "Рамштайні"

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністр оборони США Ллойд Остін особисто візьме участь в очному засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині наступного тижня.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", – зазначила представниця Пентагону.

Вона також зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн. Учасники "Рамштайну" обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

Нагадаємо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Повідомлялося, що Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу для обговорення питань України й різних проблем безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.