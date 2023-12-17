Остін поїде до Ізраїлю, щоб "завершити" війну – NYT

Міністр оборони США Ллойд Остін хоче переконати Ізраїль більш точково знищувати бойовиків Хамас.

Про це пише американська газета The New York Times.

Американський міністр оборони цього тижня відвідає Ізраїль і дві країни Перської затоки через те, що адміністрація Байдена вимагає від Єрисулама протягом кількох тижнів завершити великомасштабну наземну і повітряну кампанію в Газі і перейти до більш цілеспрямованої фази війни проти Хамас.

Ллойд Остін має зустрітись з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом для детального обговоренння нового етапу операції ізраїльської армії.

На думку американських чиновників, це буде включати невеликі групи елітних сил, які будуть переміщатися в населені пункти Гази і виходити з них, виконуючи більш точні, засновані на розвідданих місії по ліквідації бойовиків Хамас, порятунку заручників і знищення тунелів.

Міністр США має висловитись на підтримку кампанії Ізраїлю з ліквідації Хамас, але при цьому підкреслити важливість врахування безпеки цивільного населення під час операцій і гостру необхідність збільшення обсягів доставки гуманітарної допомоги.

Остін добре знайомий з болючими уроками, які американські збройні сили засвоїли за останні 20 років, переходячи від великих наземних воєн в Іраку і Афганістані до більш цілеспрямованих операцій, і хоче поділитися цими уроками з ізраїльськими чиновниками.

Через 10 тижнів після першого нападу Хамас на Ізраїль число загиблих в Секторі Гази досягло майже 20 тисяч.

Небезпека, з якою стикаються люди, викрадені Хамас та іншими озброєними угрупованнями - вважається, що в полоні все ще перебувають не менше 100 осіб, - стала очевидною в п'ятницю, коли ізраїльські війська помилково вбили трьох ізраїльських заручників.

Ця трагічна ситуація може дати поштовх тим, хто наполягає на припиненні вогню, щоб звільнити більше заручників. Критики того, як Ізраїль веде свою війну в Газі, також звернули увагу на цю подію, як на приклад нездатності армії країни виконати свої обіцянки щодо захисту цивільних осіб.

Вчора військові заявили, що попереднє розслідування показало, що солдати були в стані підвищеної готовності, коли троє чоловіків вийшли з будівлі, розташованої в десятках ярдів від них. Один із солдатів, вважаючи їх загрозою, відкрив вогонь по чоловіках, убивши двох і поранивши третього.

Третій чоловік зник у будівлі, звідки почувся крик на івриті. Після чого чоловік знову з'явився з будівлі і був смертельно поранений. Пізніше солдати зрозуміли, що ці люди не становлять загрози і були ізраїльськими заручниками, які або втекли, або були покинуті своїми викрадачами.

Ізраїльський уряд пообіцяв не припиняти операції в Газі, поки військові не знищать Хамас.

За тиждень перемир'я між Ізраїлем і бойовиками минулого місяця 105 ізраїльських заручників були звільнені в обмін на звільнення 240 палестинців з ізраїльських в'язниць, але переговори зірвалися, і війна відновилася 1 грудня.

Близько 120 ізраїльських солдатів та цивільних осіб залишаються в полоні в Газі, а їхні родичі проводять акції протесту та лобіюють уряд, домагаючись чергового припинення вогню, щоб їхні близькі могли повернутися додому.

Американський громадянин Рубі Чен, син якого нібито перебуває в заручниках у Газі, заявив, що підтримує звільнення палестинських в'язнів, звинувачених у вбивстві ізраїльтян, якщо це означає звільнення його сина.

Палестинці і критики того, як Ізраїль веде бойові дії в Газі, назвали ці вбивства прикладом зневаги ізраїльських військових до цивільних осіб в Газі.

З тих пір як Ізраїль відповів на напад Хамас масштабною військовою кампанією в Газі, було вбито близько 20 тисяч палестинців, з яких 70% жінки і діти.

Ізраїльські військові заявили, що зробили все можливе, щоб не заподіяти шкоди мирним жителям Гази, і звинуватили Хамас в тому, що він наражає їх на небезпеку, впроваджуючи своїх бійців до мирних жителів. Вони також заявили, що розстріл трьох осіб у п'ятницю порушили правила ведення бойових дій.

Акрам Аттаалла, оглядач Палестинської газети "Аль-Айям" на Західному березі, сказав, що він не здивований тим, що ізраїльські війська застрелили трьох людей, і що Ізраїлю не довелося б розкривати, що з ними сталося, якби вони були без збройними палестинцями.

Візит Остіна стане другим візитом до Ізраїлю з тих пір, як 7 жовтня Хамас вбив там близько 1200 людей - це є частиною наполегливого заклику адміністрації до Ізраїлю згорнути високоінтенсивну частину війни.

Радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван днями зустрівся з ізраїльськими лідерами, щоб обговорити напрямок розвитку конфлікту. Салліван не уточнив терміни, але американські чиновники сказали, що Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики приблизно через три тижні.

Міністр також відвідає Бахрейн, де базується П'ятий флот ВМС США, в основному для того, щоб обговорити питання свободи судноплавства і безпеки на морі в регіоні. США ведуть переговори зі своїми союзниками про розширення морської оперативної групи для охорони суден, що проходять через Червоне море, після кількох недавніх нападів повстанців Хуті на комерційні судна, що виглядає як ескалація війни Ізраїлю з Хамас силами маріонеток, спонсорованих Іраном.

Потім Остін відвідає Катар, де на авіабазі Аль-Удейд знаходиться великий командний центр Пентагону. Остін зустрінеться з високопоставленими катарськими чиновниками, які зіграли важливу роль у звільненні заручників, захоплених бойовиками Хамас 7 жовтня.

Нарешті, очікується короткий візит міністра з екіпажем авіаносця "Джеральд Форд", який був відправлений в східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю через кілька днів після атаки Хамас в якості першого з двох американських авіаносців, відправлених в цей регіон для стримування Ірану і його прихильників в Лівані, Сирії та Іраку від розширення війни в Газі.