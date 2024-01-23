Остін відкрив засідання "Рамштайн-18"
Про це сьогодні Пентагон написав на сайті.
Під час вступного слова Остін закликав учасників Рамштайну надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплення, в той час як путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором.
"Якщо ми втратимо самовладання, якщо здригнемося, якщо нам не вдасться стримати інших потенційних агресорів, то тільки спровокуємо ще більше кровопролиття і ще більший хаос", - заявив Остін.
Глава Пентагону додав, що суверенна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки.