Остін відкрив засідання "Рамштайн-18"

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі, яке проходить у форматі онлайн.

Про це сьогодні Пентагон написав на сайті.

Під час вступного слова Остін закликав учасників Рамштайну надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплення, в той час як путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором.

"Якщо ми втратимо самовладання, якщо здригнемося, якщо нам не вдасться стримати інших потенційних агресорів, то тільки спровокуємо ще більше кровопролиття і ще більший хаос", - заявив Остін.

Глава Пентагону додав, що суверенна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки.