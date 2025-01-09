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Остін відкидає критику Трампа про те, що американські військові "прокинулися"

09 січня 2025, 12:35
Остін відкидає критику Трампа про те, що американські військові
Фото: ЕРА
Кандидат на його заміну, зіткнеться з слуханнями в Сенаті вже 14 січня.

росія має перевагу у війні проти України, але кремль стикається з дедалі більшими проблемами, що ускладнять спроби закріпити досягнення. 

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Bloomberg.

Він додав, що є думка, що кремль має переваги і всі козирі, аднак це не так. 

"У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує. І якщо вона здобуде те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - вважає глава Міноборони США.

За його думку, це потрібно враховувати в будь-якій домовленості про припинення вогню, яку може здійснити нова адміністрація новообраного президента Дональда Трампа.

Остін вважає, що росія має різні проблеми.

"Вони поїхали в КНДР, Іран, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей", - сказав міністр. 

також , за його словами, москва стикається з дедалі більшими проблемами, які ускладнюють намагання закріпити свої досягнення в Україні.

Остін прокоментував і критику на адресу нинішньої адміністрації президента, яку звинувачували у відсутності чіткої стратегії щодо України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло їй захистити свою суверенну територію", - сказав Остін.

За словами глав Пентагона, путін не втратив би Сирію, якби не стратегічний успіх США в допомозі Україні і через те, що російський диктатор путін доклав так багато зусиль в Україні, він не може допомогти своєму союзнику диктатору Башару Асаду.

Американський міністр також впевнений, що без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії путін може втратити свою присутність і в африканських країнах.

"Ми різноманітна країна, у нас буде різноманітна армія", - сказав очільник Пентагону щодо американської армії. 

 
війна в УкраїніЛлойд Остін

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