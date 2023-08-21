Оточення путіна вимагає від нього мобілізації і воєнного стану – Bloomberg
Прихильники жорсткої лінії в органах держбезпеки рф тиснуть на путіна, вимагаючи зняття міністра оборони Шойгу в рамках переходу до більш агресивного способу ведення війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та воєнний стан.
Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до кремля.
Багато хто всередині еліти був вражений слабкою реакцією путіна на заколот і подальшою нездатністю покарати пригожина, що викликало занепокоєння серед чиновників щодо загрози внутрішньої боротьби на високому рівні або подальших проблем. Невдоволення невдачами росії на полі бою все ще тліє серед силовиків.
Головні об’єкти нападу пригожина — міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов — залишаються на своїх посадах, але його спроба їх усунути мала певну підтримку в ключових органах держбезпеки, за словами двох людей, обізнаних із ситуацією.
Затримання минулого місяця ігоря гіркіна, відомого колишнього офіцера російської розвідки, після того, як він накинувся на путіна, вивело цю напруженість на перший план.
"Країна не переживе ще шість років влади цього марного боягуза", — сказав він про путіна у своєму Telegram-каналі, на який підписані майже 840 тисяч осіб.
Оскільки наслідки заколоту все ще відбиваються у вищих ешелонах рф, кремль вжив заходів, щоб більш рішуче відповісти на будь-які майбутні виклики владі путіна.